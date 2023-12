Brutto incidente alla vigilia di Natale a Ravenna, un ferito gravissimo

Ravenna, 24 dicembre 2023 – Brutto incidente alla vigilia di Natale. Verso mezzogiorno una Fiat Panda condotta da un ottantenne si è scontrata a San Bartolo, all'incrocio fra la via Cella e via Trova, con un furgoncino Volkswagen Caddy. L'impatto è stato molto violento e a riportare la peggio è stato l'anziano conducente della Panda, trasportato dall'eliambulanza del 118 all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, in gravi condizioni.

E la scorsa notte, in un altro incidente lungo il tratto dell’A14 Dir compreso tra Bagnacavallo e Ravenna sono rimasti feriti due giovani di 22 e 19 anni, dopo che la loro auto è uscita di strada.