Incontro pubblico sulla sanità

Si terrà oggi alle 18 al Caffè Corte Cavour, in via Cavour 51 a Ravenna, l’incontro pubblico dell’Edera sul tema ’Sanità e servizi sociali per il territorio ravennate’. Introduce Eugenio Fusignani, segretario regionale Pri. Interventi di Paolo Palmarini, segretario generale Uil-Fpl, Gaia Saini presidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna, Mauro Marabini, responsabile dell’Assistenza Territoriale Ausl e candidato Pri, e Giulia Giunchi, medico e candidata. Le conclusioni affidate al capolista Giannantonio Mingozzi.