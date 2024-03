Insulti sessisti alla sindaca di Russi: “Ha la depressione post partum”. Lei risponde così

Russi (Ravenna), 1 marzo 2024 - Insulti sessisti alla sindaca di Russi. E la prima cittadina, Valentina Palli, non ci sta: pubblica su Facebook il video in cui viene attaccata e aggiunge il suo commento: "Vi giuro che non avrei mai pensato di dover pubblicare un post di questo tipo - scrive su Facebbok - Come donna mi sono state indirizzate delle parole irricevibili che affronterò convintamente a tutela mia e di tutte le donne".

La sindaca di Russi e, nel tondo, il geologo Claudio Miccoli

Il motivo del contendere sono alcune affermazioni della sindaca Palli sull'alluvione in Romagna, cui il geologo Claudio Miccoli - relatore durante un incontro pubblico a Conselice - ha risposto insultando. In sostanza ha accusato la sindaca di essere in preda a "depressione post partum".

Valentina Palli non si è scomposta più di tanto, ma ha postato uno stralcio di video con le accuse. "Per me poverina - dice il geologo a proposito di alcune affermazioni di Palli in un altro evento - era attaccata da una crisi di depressione post parto visto che ha avuto un bambino da poco, perché per dire una cosa del genere uno bisogna che non abbia totale equilibrio mentale in quel momento".

Nel video sul social Palli, che è anche avvocata, risponde così: "Mi definisce una persona in preda a una depressione post partum senza capacità mentali. Mi chiedo perché non ha avuto il coraggio in quella iniziativa pubblica di dirmi le stesse cose e mi chiedo se ancora nel 2024 noi donne dobbiamo essere sottoposte a questo livello di inaudita e di inaccettabile violenza. Ho deciso di tutelare la mia dignità in tutte le sedi non solo per me stessa ma per tutte le donne". Alla serata di ieri, precisa il Comune, erano presenti circa 80 persone e l'iniziativa è stata trasmessa in streaming.