Investita da un’auto mentre va a scuola in bicicletta, grave una 12enne

Ravenna, 17 gennaio 2024 - Brutto incidente stamattina in viale Po, alle 7.45. Una ragazzina di 12 anni andava a scuola in bicicletta quando è stata investita, per cause da accertarsi, da una Fiat 500 guidata da una donna che viaggiava in direzione rotonda Grecia.

La ragazzina è stata sbalzata per terra, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per i soccorsi. Un'ambulanza ha portato la dodicenne all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, in serie condizioni. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.