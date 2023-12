Ciclista investito nel Ravennate: è grave. Si cerca il pirata

Bagnara di Romagna, 10 dicembre 2023 – Potrebbe essere stata provocata dalla collisione con un veicolo o forse riconducile al comportamento scorretto del conducente del veicolo la rovinosa caduta di un 40enne ciclista lughese, avvenuta lo scorso giovedì pomeriggio a Bagnara di Romagna. Il condizionale è d’obbligo, ma alla luce dei primi accertamenti effettuati dal personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, sembra proprio delinearsi un simile scenario. Il gravissimo incidente si era verificato poco prima delle 16, quando una persona che transitava lungo il tratto di via Trupatello compreso tra via Lunga e via Nuova, ha rinvenuto, nell’adiacente fossato, un uomo in condizioni gravissime. A pochi metri di distanza c’era la sua bicicletta, la quale presentava inequivocabili segni di un violento impatto. La richiesta dei soccorsi è stata pressoché immediata. Sul posto è giunta a sirene spiegate un’ambulanza del 118 insieme a una pattuglia del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale.

Valutate le gravi condizioni dell’uomo a causa delle numerose – verosimili – fratture, il personale sanitario ha richiesto alla centrale operativa l’intervento dell’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, atterrato alcuni minuti dopo in un terreno circostante. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il ciclista è stato trasbordato sul velivolo, che è poi decollato con un codice di massima gravità per il ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini di Cesena.

L’entità dei traumi e delle ferite unitamente ai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, hanno come detto rafforzato l’ipotesi di un possibile coinvolgimento di un veicolo, il cui conducente potrebbe essersi allontanato dal luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso. Se così fosse, la persona alla guida del mezzo potrà presentarsi agli organi di Polizia, evitando così di peggiorare la propria posizione.

