Investito in via Ravegnana, muore ciclista

Tragico incidente nella prima serata di ieri in via Ravegnana a Faenza. Un anziano faentino, Alessandro Zanzi di 88 anni, è stato investito e ucciso da un’auto guidata da un ventenne, metre era in sella a una bici. La vettura, una Fiat Punto cabrio, stava procedendo in via Ravegnana da Ravenna in direzione Faenza quando, poco oltre l’intersezione con via Borgo San Rocco, ha travolto l’anziano che si trovava in bicicletta in mezzo alla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza, sembra che l’88enne stesse attraversando via Ravegnana dopo essere uscito dalla pista ciclabile per recarsi nella vicina abitazione. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 con due ambulanze, l’automedica e l’elimedica della centrale di Bologna. Il trauma riportato dall’anziano però era troppo grave e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Faenza per regolare il traffico.

Un paio di ore prima, intorno alle 17.25, un bambino di 10 anni è stato investito da un furgone mentre si trovava in sella a una bici in piazza Bologna, in Borgo. Il mezzo, condotto da un 69enne faentino, ha urtato il bimbo nella curva tra la chiesa di Santa Maria Maddalena e la traversa chiusa di via Cervia. Il minore, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’elimedica atterrata poco distante che lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi sono a cura del personale della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.