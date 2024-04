L’abito grigio di chi ne aveva soltanto uno

Diceva un tale per mettere in evidenza la sua serietà di vita: "A m’só sèmpar vstì d’grìs" (Mi sono sempre vestito di grigio). Il sobrio vestito grigio era valido in ogni occasione, per cui era la tinta che sceglieva chi poteva permettersi un solo abito. Il colore grigio rappresenta anche il risultato delle traversie e delle fatiche della vita, come affermava amareggiato un anziano: "A j ò fat i cavèl grìs" (Ho fatto i capelli grigi). La perdita della vivacità amorosa e dell’allegria della giovinezza l’evidenziava anche la barba (pur se oggi piace la barba sale e pepe) con un proverbio che consigliava: "Cvând che la bêrba la ciapa e’ grisén, lasa la dóna e bêda a e’ vén" (Quando la barba diventa grigiastra, lascia la donna e bada al vino).