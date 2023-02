L’area di servizio non chiude grazie a Serena e Davide

Sabato scorso in via Fiumazzo a Voltana, è stata inaugurata la nuova gestione della stazione di servizio ‘Bds Car Power’. A rilevarla sono stati i coniugi Serena Meluzzi e Davide Casanova, originari rispettivamente di Russi e di Voltana e residenti a Cà di Lugo, il cui desiderio era quello di poter svolgere un’attività che potesse consentire loro di lavorare insieme. Oltre naturalmente al rifornimento di carburanti (benzina e gasolio), la stazione di servizio offre un servizio di autolavaggio, lavaggio a mano, vendita bombole gpl nonché di una piccola area shop. Il taglio del nastro ha visto la presenza di amici, familiari e di Valeria Monti, presidente della locale Consulta. "Una decisione – spiega Davide – che ho preso con mia moglie non più di due mesi fa, cercando di cogliere un’opportunità che, sia pure saltuariamente, mi consentirà di aiutarla e nello stesso tempo di proseguire il mio lavoro di gestore di aziende metalmeccaniche nel settore oil&gas". Gli fa eco la moglie: "Oltre a curare l’amministrazione di Davide, da anni sono naturopata. Attività che in queste settimane ho dovuto mettere in stand by per imparare un mestiere del tutto nuovo che richiede impegno e serietà. Proprio per il fatto di occuparmi anche di naturopatia, mi piacerebbe proporre alla clientela qualcosa di più ‘green’, come esempio la sanificazione e il lavaggio interno delle auto, utilizzando prodotti non troppo chimici e rivolti in particolare a persone ipoallergiche, bambini e donne in stato interessante".

Come osserva Valeria Monti "è sempre una grande soddisfazione inaugurare un’attività che garantisce un servizio per il territorio. L’arrivo di Serena e Davide ha scongiurato infatti la chiusura dell’impianto. A loro va la nostra gratitudine per essersi lanciati con entusiasmo in questa avventura che auspichiamo dia loro tante gratificazioni. Ma Serena e Davide sono solo gli ultimi in ordine di tempo. Due le nuove attività che, in piena pandemia, hanno deciso di aprire un punto vendita: ‘Da la testa ai pì’ di Elena Spelorzi, che con il suo negozio ha riportato a Voltana un servizio di intimo e merceria e l’estetica ‘La Belle’ di Cristina Capra, che ha aperto a novembre 2021. Non mancano poi attività che hanno deciso di rinnovarsi e potenziare i propri servizi: come ad esempio la Cartolibreria Biroblu, che ha da poco inaugurato una nuova sede in centro, e la pizzeria degli Artisti di Alberto Bellomo, il quale, dopo aver lavorato in giro per il mondo, ha deciso di far ritorno a Voltana portando innovazione grazie all’idea di coltivare in proprio gli ortaggi per la sua pizza. Senza dimenticare altre attività già esistenti. A tutti coloro che, alzando ogni giorno la saracinesca, garantiscono alla cittadinanza un’ottima qualità di vita a Voltana, vanno i ringraziamenti della comunità uniti all’impegno a sostenerli concretamente".

Luigi Scardovi