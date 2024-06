L’assessore Randi in Danimarca. Presentati quattro progetti

Un’infrastrutura per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica; il progetto Agnes, un hub sulle coste ravennati con impianti eolici e fotovoltaici; un rigassificatore galleggiante, per un approvvigionamento energetico sicuro e diversificato; una stazione di cold ironing per il terminal crociere e l’elettrificazione delle banchine portuali con energia green prodotta col fotovoltaico. Sono i quattro progetti con cui Ravenna si candida a capitale europea dell’energia, presentati a Svendborg in Danimarca dall’assessore comunale al Porto e alle Politiche Europee, Annagiulia Randi, in occasione dell’edizione 2024 dell’European Maritime Day.

"Ho esposto alla Commissione Europea le sfide che Ravenna affronta per attuare il green deal. Il nostro approccio è olistico, mirato alla diversificazione delle fonti energetiche, essenziale nella Pianura Padana per contribuire alla decarbonizzazione e alla sostenibilità incrementando la competitività delle nostre industrie", spiega Randi.

L’assessore ha sottolineato che "in un territorio caratterizzato da aziende energivore, Ravenna è determinata a promuovere progetti strategici che sostengano la transizione energetica, per evitare che la produzione sia delocalizzata fuori dall’Unione Europea, dove le normative ambientali sappiamo essere meno rigide". Randi ha chiesto alla Commissione Europea "di tenere conto delle caratteristiche delle regioni e dei bacini marittimi europei quando vengono definite le politiche, affinché le diversità fondative dell’Unione siano trattate come un valore aggiunto".

m.v.v.