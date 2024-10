Le buche in via Marabina: "È pericolosa e dissestata. Un viavai continuo di camion"

Una buca dietro l’altra e un viavai continuo di camion pieni di terra. Questo il racconto di chi percorre via Marabina tutti i giorni, anche più volte al giorno, per andare a lavorare a Ravenna. In particolare un gruppo di residenti a Lido Adriano che denuncia le condizioni degradate della strada, "tra buche enormi, spesso piene d’acqua, e camion carichi di terra che vanno e vengono dalla Classicana".

"L’anno scorso – spiega Rita Cacchi (nella foto) – dal momento che via Bonifica è stata chiusa diversi mesi per lavori, sono stata costretta a percorrere sempre la Marabina finché finalmente hanno riaperto via Bonifica. Ora però si ricomincia". A sparigliare attualmente le carte sono i lavori allo svincolo della Classicana a Porto Fuori, dove verrà demolito e ricostruito il cavalcavia. Il cantiere sarà attivo da domani e non essendo più percorribile il ponte bisognerà optare per una serie di deviazioni. Via Stradone rimarrà chiusa, secondo i programmi, per sei mesi.

"A quel punto – spiega un’altra signora residente a Lido Adriano – non potrò più percorrere via Bonifica per raggiungere Ravenna e l’idea però di percorrere di nuovo via Marabina, e con la prospettiva della brutta stagione, mi preoccupa. Quella è una strada già pericolosa se in buone condizioni, figuriamoci se è piena di buche e di traffico pesante". Buche e avvallamenti sono presenti soprattutto nel tratto tra la Cava Boschi e lo svincolo con la Classicana, dove ci sono anche i cartelli ad avvisare che la strada è dissestata. Una situazione destinata a peggiorare se, come prevedibile, sulla Marabina confluirà anche gran parte del traffico diretto a Porto Fuori.

Gli autocarri che percorrono via Marabina sono colmi di terra e sono diretti ai cantieri aperti da mesi lungo la Classicana a cui si aggiungono i mezzi legati al cantiere del rigassificatore.

"Da Lido Adriano – evidenzia Rita Cacchi – si potrebbe venire a Ravenna passando da Punta Marina, ma noi abitiamo dall’altra parte di Lido e quindi saremmo costretti ad allungare di diversi chilometri". C’è chi ha rinunciato in partenza all’opzione di passare da Punta Marina, cioè da via Manzoni e via Canale Molinetto, per raggiungere Ravenna a causa, sostiene, della velocità eccessiva del traffico. "Io – interviene una ragazza – il percorso che passa da Punta lo evito perché essendo in un tratto a due carreggiate, sia in un verso che nell’altro, le auto vanno a una velocità eccessiva e non mi sento tranquilla".