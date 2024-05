Le iniziative di Cgil, Cisl e Uil In occasione del Primo Maggio, i sindacati Cgil, Cisl e Uil organizzano eventi in diverse città della provincia di Ravenna, con lo slogan "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". Le celebrazioni includono concerti, distribuzione di garofani e attività per bambini, promuovendo la solidarietà e la valorizzazione del lavoro.