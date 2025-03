Le note dell’orchestra La Corelli per due film di Buster Keaton

Prosegue la collaborazione tra La Corelli e Fondazione RavennAntica presso il Museo Classis. Per l’occasione, due grandi classici del Cinema muto di Buster Keaton (nella foto) rivivono al Classis Ravenna con accompagnamento orchestrale dal vivo nell’appuntamento di domenica 16 marzo alle ore 11.

Si tratta di una proposta pensata per far rivivere al pubblico di oggi l’emozione delle proiezioni degli anni Venti, quando il Cinema muto prendeva vita sul grande schermo accompagnato dall’esecuzione dal vivo di musiche scritte ad hoc. Un’esperienza singolare che fonde cinema e musica creando una sinergia unica tra la potenza evocativa delle immagini e la performance sonora, proprio come accadeva nelle storiche sale cinematografiche dell’epoca.

I due capolavori protagonisti sullo schermo sono ’Sherlock jr.’ (1924) e ’One week’ (1920), con l’accompagnamento dell’Orchestra La Corelli diretta dal maestro Giorgio Babbini, autore delle musiche originali.

Biglietto: posto unico 5 euro, con visita al Museo Classis inclusa nel prezzo. Per info e biglietteria: www.lacorelli.it; biglietteria@lacorelli.it