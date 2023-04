"Linea Tim ko da giovedì C’è un guasto, non risolto"

Nessun contatto con l’operatore, neppure dopo almeno tre tentativi di comunicare con il servizio assistenza Tim digitando il 187 e quasi un’ora di attesa. Solo una voce registrata che, al termine dei tentativi, annuncia che in zona si è verificato un guasto alla linea e chiede all’utente se desidera essere avvertito in caso di ripristino del servizio tramite l’invio, al proprio numero di cellulare, di un messaggio di testo. Da due giorni la zona di via Provinciale Felisio a Lugo è completamente isolata per i clienti della Tim. In realtà, i residenti che hanno cercato di ottenere più informazioni, non sanno quanto può essere ampia la zona interessata dal guasto e né tantomeno sono a conoscenza delle sue caratteristiche o, cosa più interessante per loro, delle tempistiche con le quali sarà risolto.

La linea telefonica, e quindi anche la connessione in rete, ha smesso di funzionare nella mattinata di giovedì scorso. Alcuni residenti della via, hanno spento e riacceso più volte il modem fornito, sperando si trattasse di una incertezza momentanea. "L’abbiamo anche resettato – spiegano –. Ma, terminati i minuti di attesa necessari affinchè il modem ripristinasse le sue funzioni, la luce che segnala il funzionamento della linea telefonica tornava a splendere di rosso". Un problema, soprattutto per chi, in casa ha il wi-fi e lo usa, magari anche per attività lavorative in proprio. Così, ieri, sono iniziate le telefonate alla ricerca di informazioni. "Abbiamo digitato più volte il servizio assistenza 187 – raccontano i residenti –. Il percorso guidato dalla voce registrata che doveva terminare con la risposta di un operatore in carne e ossa non si è mai completato. Dopo aver annunciato da che parte del mondo si sarebbe collegato l’operatore, l’attesa prolungata faceva cadere la linea. Fino a quando – continuano – la voce registrata ha bypassato l’operatore indicando direttamente che la zona in cui la nostra utenza era compresa, era stata interessata da un guasto al quale i tecnici stavano lavorando per ottenere un ripristino. A conclusione, in coda allo stesso messaggio, ci è stata offerta l’opportunità di essere messi al corrente del ripristino della linea tramite un sms. Si tratta di un disservizio importante – sottolineano – considerando anche il periodo". Nessuna altra notizia da parte del servizio 187, se non una telefonata alla ricerca di risposte per il questionario di gradimento del servizio. "Nessuno di noi ha risposto – concludono i residenti –. Lo faremo forse, quando sarà ripristinata linea e connessione. Fino a quel momento il nostro parere sul servizio non può certo essere positivo, viste anche le scarse informazioni fornite".

