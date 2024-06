Lugo, i componenti della Giunta e le deleghe. La sindaca: "Faremo del nostro meglio"

La sera del 27 giugno il primo consiglio del Comune di Lugo ha visto la convalida degli eletti e il giuramento della sindaca di fronte al Consiglio comunale. Sono anche stati costituiti i gruppi consiliari e designati i relativi capigruppo che sono per il Partito Democratico, Giacomo Baldini; per la Lega, Francesco Martelli; per Fratelli d’Italia, Gian Marco Grandi; per Forza Italia, Donatella Donati; per Area Liberale, Simone Camanzi; per la lista Insieme per Lugo, Pietro Messina e per la lista Cambiamo Lugo, Francesco Barone.

Tutti i gruppi consiliari hanno presentato all’unanimità una mozione urgente volta a modificare la struttura del Consiglio introducendo la figura del vicepresidente del Consiglio comunale con funzioni vicarie del presidente diritto a partecipare alla conferenza dei capigruppo e agli organismi istituzionali in cui è prevista la partecipazione del presidente con specifica che le due figure devono essere ricoperte una dalla maggioranza e una dalla minoranza.

"Io farò del mio meglio, insieme alla giunta, è questo il mio giuramento. Lo faremo con il supporto e le idee della maggioranza – ha detto la sindaca Zannoni – ma anche con lo stimolo e il contributo dell’opposizione, e vi confesso che io non mi sentirò mai all’altezza di questo compito ma ho imparato a conviverci". La sindaca ha poi presentato formalmente i componenti della Giunta e le deleghe attribuite: vicesindaco Luigi Pezzi (personale, bilancio e tributi, mobilità, transizione energetica, innovazione tecnologica, demografici, elettorale, sport), Veronica Valmori ( lavori pubblici, patrimonio, manutenzione del verde, protezione civile, polizia locale), Daniela Geminiani (infanzia, servizi educativi, formazione e competenze), Gianmarco Rossato (cultura, promozione urbana, turismo, urbanistica ed edilizia privata), Fausto Bordini (decentramento, servizi sociali, sostenibilità, ambiente, Europa), Mauro Marchiani (società partecipate, acqua pubblica, servizi ambientali, politiche abitative, benessere animale) e infine Federica Lolli (politiche giovanili, pari opportunità e diritti, gemellaggi, associazionismo e nuovi cittadini). La sindaca Elena Zannoni ha tenuto per sé le deleghe ad attività produttive, comunicazione, sanità e sicurezza. Sono stati eletti quali rappresentanti nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Elisa Andraghetti, Giacomo Baldini, Paola Dalla Valle, Maria Carolina Dacome ed Elena Borrelli.