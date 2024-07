Lugo: il piromane notturno è tornato a colpire

Lugo (Ravenna), 1 luglio 2024 – A Lugo il piromane è tornato a colpire. Lo ha fatto intorno alle 3 della notte scorsa in via Marescotti (strada che collega via Matteotti a via Tellarini), appiccando un incendio che ha distrutto un’auto e un furgone commerciale, nonchè arrecato danni ad una seconda vettura.

Mezzi che erano parcheggiati a lato della strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento unitamente a pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Lugo.

Si tratta del quinto raid incendiario registratosi in città in poco meno di un mese. Prefettura, forze dell'ordine e amministrazione locale hanno intensificato le ricerche dell'individuo che in città ha già incendiato cinque automezzi, danneggiandone complessivamente quattordici.

Le immagini di tutte le telecamere presenti nei dintorni delle ultime zone colpite sono al vaglio; inoltre la Polizia Locale della Bassa Romagna è in azione anche con strumentazione tecnologica dotata di visore notturno e termico.

“Questa mattina - ha sottolineato la sindaca di Lugo Elena Zannoni - mi sono confrontata immediatamente con la Prefettura e il Comando dei Carabinieri di Lugo, che mi hanno confermato la presenza di quattro pattuglie anche in questa nottata. L'Amministrazione comunale e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stanno mettendo in campo tutte le forze a disposizione. Ci affidiamo al coordinamento della Prefettura per intensificare ulteriormente il presidio e raggiungere l'epilogo che i nostri cittadini si aspettano”.