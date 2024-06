Incendio a Lugo: vanno a fuoco 4 auto nella notte

Lugo (Ravenna), 6 giugno 2024 – Sono quattro le auto andate a fuoco la notte scorsa intorno alle 3.15 in piazzale Tiziano a Lugo, ad una manciata di metri da viale Europa. L’incendio, le cui esatte cause sono al vaglio dei Carabinieri e dei 'tecnici' dei Vigili del Fuoco, sarebbe ‘partito’ da una delle vetture (alimentata a metano), per poi propagarsi alle restanti tre.

Il pur tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l’area, non ha purtroppo impedito alle fiamme di ridurre tre auto ad una carcassa, nonchè di arrecare gravi danni ad una quarta.

Non risultano invece conseguenze a persone. Al momento sembrerebbe da escludere l'origine dolosa. Alla luce di una prima stima, i danni ammonterebbero complessivamente a qualche decina di migliaia di euro.