"LugoRun, una grande festa di sport, famiglie e comunità"

L’edizione 2025 di LugoRun è stata più che soddisfacente non solo per gli organizzatori, la Uisp Ravenna-Lugo affiancata dalle sue società podistiche e da numerose associazioni del territorio, "ma per tutto l’indotto e per l’intera area, partendo dal centro della città fino alle piazze, alle vie, ai parchi, alle aree più esterne e a tutta la Bassa Romagna, coinvolta quest’anno con l’invito a partecipare giunto a tutte le scuole elementari dell’Unione".

Si legge nella nota: "Come auspicato, LugoRun nel giro di pochi anni è diventato un autentico contenitore di singoli eventi che, sommati insieme, rendono la manifestazione ideale per tutti, dagli atleti più allenati fino alle famiglie con bambini e passeggini che vogliono vivere una giornata da vivere serenamente nelle strade di Lugo. Punta di diamante dell’evento, la LugoRun21K, la Mezza Maratona competitiva, ha richiamato ben 550 iscritti, nuovo record per la gara, e di questi oltre la metà provenienti da fuori provincia di Ravenna. I camminatori della LugoRun Walk sugli 8 km di percorso chiuso al traffico nelle strade della città sono stati invece 1.200 e come ultima partenza dal Pavaglione si è potuto assistere ad uno spettacolo indimenticabile per occhi e cuore con i 1.300 partecipanti alla LugoRun Kids Scuole. Famiglie, bambini e bambine, passeggini, cani al guinzaglio al fianco dei loro padroni in una bellissima festa ricca di sorrisi e abbracci".