Marea nera dal canale in destra Reno Arpae: "Fenomeno più visibile per l’alluvione"

Le ultime acque dell’alluvione sono arrivate nei giorni scorsi in mare e, in particolare nella zona di Casal Borsetti in questi ultimi giorni hanno creato una macchia scura anche verso il largo (nella foto Ansa diffusa ieri). Nel canale in destra di Reno c’è stata nei giorni scorsi una morìa di pesci, molti dei quali raccolti nei giorni scorsi. La situazione è comunque in miglioramento. In merito al "tappo" che si era venuto a creare dove sfocia il canale in destra di Reno, l’Arpae ha precisato che la separazione netta tra le acque nere provenienti dalle zone alluvionate e quella del mare è determinata dalla densità delle acque. Ossia tra l’acqua dolce e quella salata, che non si mischiano immediatamente. "In quel momento - precisa l’ Arpae - probabilmente dall’interno la spinta era molto bassa, per cui l’acqua scura del canale rimaneva ferma e non riusciva a rientrare in mare". Il fenomeno, quindi, per Arpae avviene anche in altre occasioni, ma in questo caso era più visibile perché l’acqua del canale era molto scura a causa dell’inquinamento.