Matteo Galassi quinto in Coppa del Mondo

Come sempre i ravennati della scherma si sono fatti onore sotto ogni latitudine. È stato il caso della prova di Berlino della Coppa del Mondo Under23 di spada, nella quale il cervese Matteo Galassi, vent’anni a maggio, cresciuto nel Circolo della Spada Cervese e ora in forza al Centro Sportivo Carabinieri, si è piazzato subito ai piedi del podio con un’ottima 5ª posizione finale. Ancora migliore vista la giovane età.

Sulle pedane berlinesi, Galassi ha vinto sei sfide su sei nella pool numero 10 lasciando appena 8 stoccate agli avversari con quattro vittorie per 5-1, una per 5-0 e soltanto con l’australiano McClelland si è imposto di misura (5-4). Questo gli ha permesso di ottenere la 9ª testa di serie (erano 290 i partecipanti) nel tabellone ad eliminazione diretta e, quindi, il bye al primo turno. Al secondo ha regolato il tedesco Fernand Mitterand 15-7 e al terzo ha dominato 15-12 il derby con l’altro azzurro Nicolò Del Contrasto.

Nei sedicesimi è stato il turno del ceco Martin Rubers, regolato 15-10, stesso punteggio con il quale lo spadista cervese ha eliminato negli ottavi l’ucraino Roman Samoilov. Nei quarti, poi, fatale la sconfitta di misura (15-13) con lo svizzero Hadrien Favre, medaglia di bronzo alla fine.

Un’altra atleta nata sportivamente al Circolo della Spada Cervese e ora in forza al Circolo Ravennate della Spada, Beatrice Fava, ha partecipato alla rassegna teutonica. Dopo aver vinto tutte le gare della prima giornata nella pool numero 19, la Fava ha ottenuto il bye al primo turno del tabellone ad eliminazione diretta, cadendo (15-10) poi, ai trentaduesimi, sotto i colpi della norvegese Vilde Tengesdal: alla fine, comunque, per lei un buon 34º posto finale.

Soddisfazione per il Circolo Ravennate della Spada anche per la convocazione in azzurro per i Campionati del Mediterraneo Under15 e Under17 di Mariasole Romanini, classe 2010. Sarà lei una delle quattro azzurre a difendere i colori dell’Italia in una delle manifestazioni giovanili più interessanti per la scherma. Si gareggerà sabato 25 e domenica 26 gennaio nella città croata di Vrsar.

Ugo Bentivogli