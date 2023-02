Menù col marchio Cannavacciuolo, "Risarciremo, ma potevamo usarlo"

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha accumulato tra i suoi locali ben sette stelle Michelin e ha fatto da giudice in vari format televisivi; il logo della trasmissione Cucine da incubo

Ravenna, 21 febbraio 2023 – La battaglia legale tra fornelli è cominciata. Da un parte lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo, dall’altra i gestori del ristorante Saporetti di Marina di Ravenna. Il primo contesta ai secondi, benché questi avessero partecipato a un suo reality, di avere utilizzato il proprio marchio in assenza di autorizzazione. Il reato che viene contestato a una coppia di origine straniera, marito e moglie di 50 e 32 anni, difesi dall’avvocato Massimo Pleiadi, è concorso in contraffazione o uso di opere dell’ingegno o di prodotti industriali. In buona sostanza, dopo la partecipazione alla serie televisiva ’Cucine da incubo’, nel settembre 2018 avevano reclamizzato l’apertura del locale di Marina pubblicizzando, attraverso volantini, un "menù di pesce e crudites curato dallo chef Antonino Cannavacciuolo", utilizzando anche un camion vela con gigantografia del famoso chef campano accostata al nome del ristorante rivierasco. Informato via facebook da una sua ammiratrice culinaria, lo chef fece partire la denuncia. Ieri mattina è iniziato il processo davanti al giudice Federica Lipovscek, che vede imputato anche un 63enne bresciano coinvolto nella gestione del locale e difeso dall’avvocato Marco Agosti. Come segnale distensivo, attraverso il proprio legale, avvocato Riccardo Santagostino, Cannavacciuolo si è reso disponibile a...