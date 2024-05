Mirabilandia sceglie la generazione Z per i social: chi sono i talenti di TheSign Academy

Ravenna, 28 maggio 2024 – Al via una collaborazione tra Mirabilandia e TheSign Academy di Firenze, la prima Accademia di Arti Visive ad aver dato vita a una agenzia di creativi in formazione. Grazie al progetto ‘500 Factory’, l’occhio giovane della Generazione Z entra nei contenuti social del parco divertimenti più grande d’Italia. Coordinato dall’art director Francesco Carlucci, il progetto vuole creare mondi visivi per aziende, enti, associazioni interessate ad un osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze.

Una carica di 500 giovani creativi che, forti dell’eccellenza formativa nelle discipline visive, unite allo studio del marketing (in particolare sui temi della Video Photo Sound), creeranno contenuti utili per le piattaforme di Instagram e TikTok. Mirabilandia ospita per due giorni una squadra di sette giovani per realizzare del materiale audio video utile alla creazione di 15 output differenti, in linea con i gusti dei ventenni di oggi, da utilizzare sui canali social del parco divertimenti ravennate.

Una grande opportunità per gli studenti che potranno mettere in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante la loro formazione. I video reel prodotti per i canali social di Mirabilandia sono stati interamente realizzati dalla classe di Video Photo Sound 3 coordinata dal docente Luca Boni e da Eleonora Garcia.