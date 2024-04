Mirabilandia, si blocca il Katun con le persone dentro. Sui social il filmato: cos’è successo

Ravenna, 16 aprile 2024 – Mirabilandia da brivido, ma senza conseguenze. A causa di un problema tecnico uno dei giochi del parco divertimenti si è bloccato, costringendo chi vi era salito a bordo a scendere a piedi. La scena è stata immortalata dallo smartphone di un ospite del parco, che subito ha pubblicato il video su un canale social. Si scorgono persone a piedi a decine di metri d’altezza, in cima ai binari del Katun, una delle montagne russe più amate del parco.

Non risultano richieste di intervento ai vigili del fuoco, né alle forze dell’ordine. La prova che l’evacuazione non è stata problematica. Contattata, la gestione di Mirabilandia ha comunicato quanto segue: "Nella giornata di sabato 13 aprile sono stati registrati due fermi dell’attrazione Katun. Un’anomalia improvvisa prontamente segnalata dai sensori, che per motivi di sicurezza interrompono il giro in punti prestabiliti per permettere l’evacuazione dei visitatori in totale sicurezza".

Non è la prima volta che si verifica un imprevisto di questo tipo. Nel luglio 2016, ad esempio, per un problema tecnico alcuni passeggeri dovettero scendere dal Divertical, anche quella volta fermo a decine di metri da terra. In quella circostanza la discesa fu più problematica. In questo caso il video mostra la gente scendere ordinatamente e senza particolare affanno.