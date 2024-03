Mirabilandia: via alla stagione 2024

Domani Mirabilandia aprirà le porte per l’inizio della stagione 2024. Nel primo weekend di apertura si parte subito con un evento esclusivo in collaborazione con Sony Pictures per il lancio del film ’Ghostbusters: Minaccia glaciale’, che arriverà nelle sale italiane a partire dall’11 aprile.

Da sabato a lunedì il parco della Standiana offrirà ai propri visitatori una Pasqua alternativa: tutti potranno cimentarsi nella caccia dei Mini Puft, gli iconici pupazzi bianchi con il cappello da marinaio, per ricevere un gadget del film. "Cosa è successo davvero durante la chiusura invernale, quando nessuno percorreva queste strade e tutte le attrazioni erano immobili? Pare che uno spettro si aggiri per le vie del Parco e i visitatori dovranno fare la loro parte per sventare questa minaccia!" così il parco invita bambini e adulti a partecipare all’evento. Saranno inoltre presenti, in qualità di ’rinforzi’, gli acchiappafantasmi dell’Associazione Ghostbusters Italia a bordo della Ecto-1, la mitica automobile utilizzata nei film come veicolo d’emergenza.

"Aver legato il nome di Mirabilandia a Ghostbusters è per noi davvero un grande onore - dichiara Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director del parco - e per questo ringraziamo la Sony Pictures per l’opportunità. Ognuno di noi è cresciuto con la saga degli acchiappafantasmi e farla diventare reale per tre giorni tra le nostre attrazioni è una grande esclusiva che siamo sicuri entusiasmerà il pubblico. Questo evento, proprio in avvio di stagione, è solo l’anticipo di un 2024 che ci vedrà protagonisti con tanti appuntamenti ed eventi esclusivi".