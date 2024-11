Natale tra luci e iniziative per tutti. Sosta gratis in centro a chi fa acquisti

Aria di festa nel centro di Faenza. Sono state presentate ieri a palazzo Manfredi le iniziative in centro storico per le festività natalizie. Sabato alle 16 saranno accese le luminarie lungo i corsi, evento che sarà accompagnato dalla musica della marching band Bastard Jazz. Seguirà in piazza della Libertà, l’inaugurazione del Christmas Village, sovrastato dal grande albero di Natale che quest’anno sarà animato da giochi di luce e musica e che saranno accese alle 17. Il Christmas Village, prodotto da Christmas Dancing Lights, sarà infatti il cuore pulsante del Natale in centro storico dove tutti i giorni dalle 17 alle 22 si alterneranno appuntamenti e spettacoli. Tra questi le storie animate sotto l’albero mercoledì 4, giovedì 12 e mercoledì 18 dicembre sempre alle 17. I sabato pomeriggio invece sarà presente il Babbo Natale dalle 15.30 alle 18. Il 14 dicembre dalle 16.30 sarà il turno dell’esibizione musicale del coro Art of Choir di Artistation mentre il 21 dicembre si terrà il concerto acustico del gruppo femminile Vee Dub. Altre iniziative saranno in giro per il centro storico: sabato pomeriggio s’inaugurerà in piazza Martiri della Libertà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che resterà aperta fino al 19 gennaio. In piazza della Legna e piazza Lanzoni, invece, ci saranno la giostra e il Brucomela. E, come ormai da tradizione, in piazza della Libertà nell’ufficio postale di Babbo Natale fino al 24 dicembre saranno organizzati laboratori per bambini e si potrà aderire alla raccolta di doni solidali. Il 22 dicembre poi i Winter Bikers come di consueto consegneranno ‘Pacchi Rombanti’, un evento solidale a cura del Moto Club e del Centro di Aiuto alla Vita. In Borgo, poi, il 28 dicembre si terrà il Capodanno dei Bambini tra giochi e spettacoli e dall’8 dicembre al 6 gennaio dalle 9 alle 22 sarà possibile partecipare al gioco multimediale ‘ChristmasBorgo’, una caccia ai Babbi Natale nascosti. Le iscrizioni sono già disponibili su www.christmasborgo.it e alla fine del gioco i partecipanti saranno premiati con un panettone.

Per quanto concerne lo shopping natalizio nelle attività del centro storico quest’anno sarà ripristinata la possibilità di sostare gratis in centro grazie ai coupon disponibili nei negozi associati al consorzio Faenza C’entro o, in alternativa, sarà possibile iscriversi all’app Faenza Shopping Card. Si tratta di un’iniziativa valida dal 30 novembre fino a esaurimento. In ogni caso saranno anche implementati, come annunciato, i collegamenti del Greengo Bus. Dal 10 al 31 dicembre inoltre in piazza della Libertà sarà organizzato da Explicom il Mercatino di Natale dove sarà anche possibile gustare specialità regionali. Alla presentazione delle numerose iniziative natalizie erano presenti Claudia Minardi e Antonio Caselli di Faenza C’Entro, Marcello Santolini per la Banca Bcc sponsor delle iniziative, Roberto Gorini di Christmas Dancing Light e il vicesindaco Andrea Fabbri. "Per noi le festività – ha evidenziato il vicesindaco –, costituiscono un momento in cui si possono rafforzare i legami della comunità ed è anche un’opportunità di ripresa per le nostre attività commerciali. Oltre al largo coinvolgimento di tante realtà, abbiamo cercato anche di estendere le luminarie in più strade, così come le iniziative in corso Europa e in borgo, non solo perché sono le aree più colpite dall’alluvione ma anche perché fanno parte del centro storico". Quest’anno non saranno previsti i giardini di Natale.

d.v.