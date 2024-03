Ravenna, arrivata la nave Life Support con 71 migranti a bordo

Ravenna, 21 marzo 2024 – È arrivata poco dopo le 8,30 la Life Support, la nave di Emergency con a bordo i 71 migranti recuperati in acque internazionali al largo della Libia. Subito dopo l'attracco, ancora prima dei controlli medici medici a bordo, come vuole la prassi, è sceso un migrante con problemi di salute ed è stato accompagnato nell'ambulanza sulla banchina per controlli più approfonditi, poi è Stato trasportato all'ospedale di Ravenna.

La nave di Emergency a Ravenna

Nel frattempo sono saliti a bordo i medici dell'Usmaf e i volontari della Croce Rossa per i primi controlli sanitari a bordo prima dello sbarco. Dei 71 migranti arrivati, quattro rimarranno a Ravenna, gli altri trasferiti in altri centri in regione.