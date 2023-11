’Nightmare’ per Cronenberg. E omaggio a Ryuichi Sakamoto

Prosegue al Palazzo dei Conggressi il ’Ravenna Nightmare Film Fest’. Si inizia alle 15 con la proiezione di ’Videodrome’ di David Cronenberg. Il film narra la vicenda di Max Renn, direttore di un canale televisivo che scopre Videodrome, un programma pirata di contenuti violenti. Queste scene inizieranno a causargli forti allucinazioni.

Alle 18, per il concorso internazionale ’Lungometraggi’, verrà proposto ’It remains,’ del regista Kelvin Shum, che sarà presente in sala. Il film racconta la storia di quattro ragazzi che dopo la morte di un’amica viaggiano verso un’isola remota. Qui si imbatteranno in un’antica presenza che li costringerà a confrontarsi con il passato.

Alle 21, in collaborazione con Ottobre Giapponese, il duo composto dal pianista Denis Zardi e dal mezzosoprano Yamada Hiromi proporrà alcuni brani di Ryuichi Sakamoto. A seguire verrà presentato ’Revolution +1’ del regista giapponese Adachi Masao, documentario sulla vita di Yamagami Tetsuya