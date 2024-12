‘Note d’inverno’ a Bagnacavallo con l’orchestra della Doremi

S’intitola ‘Note d’inverno’ il concerto organizzato dalla scuola comunale di musica gestita dall’associazione Doremi per oggi alle 17 al teatro Goldoni di Bagnacavallo. L’orchestra della scuola comunale di musica, diretta dal maestro Simone Caparrucci, porterà in scena ‘Il Carnevale degli Animali’, celebre composizione per pianoforti e orchestra di Camille Saint-Saëns.

Lo spettacolo prevede la partecipazione di Gianni Parmiani.

L’orchestra è uno dei tanti progetti di didattica musicale portati avanti con passione dall’associazione Doremi che gestisce la scuola comunale di musica grazie a un accordo del terzo settore. L’iniziativa rientra in ‘Bagnacavallo d’inverno’, calendario promosso dal Comune con la rete di imprese ‘Bagnacavallo fa Centro’, le associazioni e i Consigli di zona.

Biglietti intero 8 euro, ridotto (under 10) 3 euro. Per informazioni cell. 348.6940141.