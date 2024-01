Ora di religione a scuola. Ravenna è la più refrattaria. All’Olivetti 2 su 3 dicono no

La Romagna si piazza sopra la media nazionale del 15,5% di quota di studenti di istituti pubblici che non si avvalgono dell’ora di religione, dalle scuole di infanzia alle superiori. La provincia di Ravenna risulta la più refrattaria, con il 28,1%, seguita da Forlì-Cesena, 19,64%, e Rimini, 15,62%. Sono i dati riferiti all’anno scolastico 2022-2023 resi pubblici dall’Unione degli atei e degli agnostici e razionalisti, Uaar. Più nel dettaglio dei numeri, nel Comune di Ravenna tra le scuole con le percentuali più alte di non adesione ci sono l’istituto professionale Olivetti-Calligari, 66,38%, il liceo Nervi-Severini, 60%, la primaria Iqbal Masih, 43,16%. Tra quelle con percentuali più basse l’Infanzia Classe, 4,44%, mentre in provincia nessuna mancata adesione alla scuola d’infanzia Arcobaleno di Faenza. Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena, nel capoluogo tra i picchi si supera l’82% alla scuola d’infanzia Le margherite, il 63% alla primaria Manzoni, il 44% alla secondaria di primo grado Maroncelli e all’istituto tecnico Baracca. Adesione totale, invece, alle scuole d’infanzia Aeroplano, Il papavero e Pettirosso Villafranca, mentre in provincia a Tredozio su tre istituti e un’ottantina di studenti, in tre non si avvalgono dell’ora di religione. Infine a Rimini sfiora il 32% la scuola d’infanzia San Giuliano, il 39% l’istituto professionale Alberti, mentre la primaria Ferrari è al 44,62%. Adesione totale, invece, alla primaria Fortunato Grazie.