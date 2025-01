"Ora i clienti sono di meno"

"Il quartiere si è ringiovanito e di conseguenza si sono modificate le esigenze della clientela che ora compra diversamente, on line soprattutto. Il negozio che abbiamo rilevato io e mia madre era la famosa merceria Esterina, attività storica e conosciutissima. Lo abbiamo preso nel dicembre del 2002. Questo èra un piccolo centro commerciale, con diverse attività al servizio del quartiere, poi con gli anni si è svuotato e siamo rimasti in pochi, c’è qualche attività nuova, ma rispetto al passato è niente". A parlare è Andrea Randi, del negozio di abbigliamento Nonsolomoda di via Marche. "Sono nato qui, lavoro – continua – e abito qui. È un quartiere sicuro e tranquillo"