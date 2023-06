Ora inizia la via crucis per gli indennizzi

Hanno pubblicato sul sito della Regione i moduli per la domanda di contributo autonoma sistemazione, in pratica chi ha dovuto abbandonare, anche per pochi giorni la propria casa, e non si è appoggiato alle hub ma da parenti o amici, può fare domanda di contributo per il disagio affrontato. Abbiamo compilato con qualche difficoltà la domanda ( spero nell’aiuto di operatori perché almeno i cittadini anziani avranno sicuramente problemi) che chiede numeri di ordinanze di evacuazione e addirittura se sono iniziati i lavori di ripristino (???) come se dopo pochi giorni si potesse già ipotizzare i danni alle abitazioni ma sopratutto i dati del direttore dei lavori..

Intanto provo a fare un conteggio di quanto mi potrà essere erogato: gli importi al mese sono da 400 euro per una persona ad un massimo di 900 per nuclei di cinque persone...insomma alla conta dei fatti dopo la solita burocrazia di consegna documenti agli sportelli potrò avere per 8 gg di evacuazione la bella cifra di circa 230 euro!!! il tutto se mi va bene a fine agosto ma con trance anche fino a dicembrefebbraio.

Ora vorrei solo porre una domanda: questi sarebbero i primi aiuti straordinari e in poco tempo??? Non oso pensare che delirio sarà sia nei tempi che nelle somme la richiesta degli indennizzi veri dei danni subìti sia di cittadini che di aziende.

G.M.