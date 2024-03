Papà prende a testate l’allenatore: "Ho sostituito il figlio, poi gli insulti. Inutile cercare di spiegargli perché"

di Ugo Bentivogli

RAVENNA

Irrazionale. È quanto accaduto in occasione della sostituzione di un giovanissimo calciatore, durante una gara del campionato Primaverile provinciale di Ravenna della categoria Pulcini (nati nel 2013), nel match tra Mezzano e Junior Cervia. I genitori del ragazzino prima sono entrati in campo, insultando i due allenatori della squadra di casa; poi il padre ne ha colpito uno con una testata, cercando pure di dargli un calcio una volta finito a terra. "Prima hanno iniziato a inveire contro di me e contro l’altro mister – spiega la vittima, il 22enne allenatore dei Pulcini del Mezzano, Mattia Gallamini – perché avevamo sostituito il figlio. Poi mi hanno dato una testata".

Un passo indietro. Il giovane giocatore del Mezzano indossava un paio di scarpe da calcio nuove che gli erano larghe. "Le scarpe continuavano a sfilarsi dai piedi – racconta Gallamini – così lo abbiamo sostituito prima della fine del primo tempo: l’altro mister in campo con me stava cercando di allacciargliele quando sono arrivati i genitori e hanno iniziato ad inveire perché non volevano che il figlio venisse sostituito. Con tono tranquillo abbiamo provato ad allontanarli per evitare di discutere davanti a tutti, ma loro continuavano ad urlare". Il tutto nella consapevolezza generale che in queste categorie i giocatori che escono per decisione del mister possono poi rientrare nei tempi successivi, non certo come nell’attività agonistica.

Gallamini sabato sera si è poi fatto medicare all’ospedale di Ravenna: 20 giorni di prognosi. "Sembrava che tutto si fosse calmato –continua nel racconto –, quando la madre mi ha attaccato di nuovo e io ho risposto in maniera tranquilla. Ma è arrivato il padre e mi ha colpito con la testata e tutto quel che ne è seguito". Fortunatamente sono intervenuti gli altri genitori a fermare una situazione che stava degenerando, con i bambini spaventati. Questa sera il direttivo del Mezzano si riunirà per decidere come comportarsi, nei confronti dei genitori e dei loro figli: "Sono veramente amareggiato – afferma il presidente del Mezzano, Veraldo Bandi –. Ho 74 anni e dal ’95 ci occupiamo anche di calcio giovanile, ma una cosa simile non l’avevo mai vista. Ma oggi i genitori misurano i minuti esatti di gioco dei figli e se qualcun altro sta in campo più tempo succede di tutto. Così non va davvero bene".