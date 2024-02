Nuova pista ciclabile a Marina Romea: ripartiti i lavori finanziati dal Pnrr

Ravenna, 1 febbraio 2024 – Nella giornata odierna (giovedì) sono ripresi a Marina Romea per la realizzazione della nuova pista ciclabile in viale Italia. Intervento il cui costo complessivo ammonta a 748mila euro, interamente finanziati dal Pnrr.

L’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte spiega che “con l’obiettivo di portare a termine l’intervento migliore possibile, sia per la fruizione da parte della cittadinanza che per la valorizzazione della località in chiave turistica, si è ritenuto opportuno rivalutare la posizione della linea della pubblica illuminazione, traslandola in prossimità della pineta, così da rimuovere ogni ostacolo dal percorso pedonale e renderlo più accessibile per tutti, in particolare per le persone ipovedenti e non vedenti. Tutto ciò ha comportato uno studio delle alternative possibili, vista la presenza di molte linee interrate, la redazione di un nuovo calcolo illuminotecnico e la modifica globale dell’impianto di illuminazione, con variazione della tipologia di palo, del corpo illuminante e relativi plinti. L’ultimazione dell’intervento è comunque prevista prima dell’inizio dell’estate e quindi la nuova pista sarà completamente fruibile per la prossima stagione turistica”.