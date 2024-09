Ponte di via Cella, chiusura di tre giorni per fare più controlli

Il ponte di via Cella sul Ronco chiuso per tre giorni: ieri, oggi e domani. Dallo scorso 30 agosto il manufatto, che collega l’abitato di Madonna dell’Albero alla Ravegnana, è interdetta ai mezzi di peso superiore alle 20 tonnellate "a causa – si legge nell’ordinanza del Comune – dello stato di degrado riscontrato per ciò che riguarda le strutture". Ora la chiusura di tre giorni per permettere ai tecnici di eseguire controlli ulteriori: "Si tratta di verifiche aggiuntive che ci consentono di monitorare meglio lo stato del ponte – dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – e garantire che rimanga aperto".

Il manufatto è da tempo sotto la lente di Palazzo Merlato, che esegue verifiche periodiche su tutte le strutture del territorio. Per il ponte di via Cella c’era già un progetto di rifacimento da 1,7 milioni, secondo la stima effettuata nel 2018: ora è probabile che serva una cifra più elevata, considerando i rincari delle materie prima degli ultimi anni. Allora in realtà si prevedeva l’esecuzione dei lavori nel 2021, ma sono stati rinviati. Nei giorni scorsi l’assessora Del Conte ha reso noto che la progettazione è in corso, anche se tuttora non è noto quando partirà il cantiere: "L’intervento poteva essere posticipato – ha detto –. Il ponte comunque è monitorato".

In attesa che possa essere realizzata una nuova struttura, la speranza è che le analisi dei tecnici mostrino che quella attuale è in grado di resistere qualche anno, in modo da creare meno disagi possibili agli automobilisti.