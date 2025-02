Protezione civile, addestramento con i droni

Nuovo e interessante addestramento per l’Associazione di Protezione Civile A.A.R.I-C.B. Lugo, realtà attiva nel campo della Protezione civile e dell’assistenza alla cittadinanza con sede nel parco Berardi. Sabato, infatti, è in programma ‘Fornace 2025’, una giornata dedicata ad attività addestrativa a Lugo nell’area denominata ‘Buche Gattelli’, con accesso da via Bernardino Bagolini. Dalle 8.30 alle 13 circa saranno implementate nuove tecnologie, nello specifico l’utilizzo di droni, sistemi a pilotaggio remoto, per attività di fotogrammetria, ricerca persone sia visivo con termocamera che tramite software Adiat.

Il programma dell’addestramento sarà scandito da un programma orario particolarmente dettagliato: alle 8.30 il ritrovo al campo base nel parcheggio di via Bagolini con briefing fino alle 9.15. Al termine di questa prima fase, l’inizio dell’attività addestrativa che terminerà poco prima delle 12. A seguire il debriefing e lo smantellamento del campo base.

Le attività di volo di A.A.R.I-C.B. Lugo con il suo Team Uas (Unmanned Aerial System più comprensibile in italiano come Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), verranno effettuate secondo le regole Easa vigenti e i dati fotogrammetrici raccolti nella giornata verranno messi a disposizione dell’Amministrazione comunale di Lugo. L’attività verrà realizzata anche grazie alla collaborazione con Rdn Rescue Drones Network - Sezione Emilia Romagna odv, e con il patrocinio del Comune di Lugo.