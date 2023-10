Quando Martinazzoli chiese ‘aiuto’ a Zaccagnini

Il segretario della Dc Mino Martinazzoli (a destra) assieme a Francesco Giangrandi, ex segretario provinciale dello stesso partito al termine del convegno, a Marina, sul tema ‘Cultura economica tra libertà di mercato e ruolo dello Stato’: era il 3 aprile del 1993, l’inchiesta su ‘Tangentopoli’ infuriava, pochi giorni prima alcuni pentiti di mafia avevano cominciato a tirare in ballo Giulio Andreotti e il governo presieduto da Giuliano Amato stava per dimettersi: uno dei momenti più bui per le istituzioni, tanto che Martinazzoli giunse a invocare l’assistenza dello scomparso Zaccagnini.

A cura di Carlo Raggi