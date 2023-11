Riapre il Ma-Se con una collettiva

Riapre, alle 18,30 di oggi, il MA-SE. Spazio Espositivo di Via Foro Boario 83. Nato 16 anni fa per ospitare opere di artisti, noti e meno noti, che vogliono presentare le loro opere a chi sia interessato e curioso, lo spazio è stato oggetto di recenti interventi di ripristino. "Sopravvissuto alle restrizioni per la pandemia, danneggiato dall’acqua e dal fango della alluvione – spiegano gli organizzatori – riapre, dopo il rifacimento del pavimento e il restauro degli arredi, perché restano immutati nel tempo i propositi e le convinzioni degli inizi". Il nuovo inizio sarà celebrato dall’inaugurazione della mostra collettiva che riunisce le opere di alcuni dei molti artisti che negli anni sono stai ospiti. La mostra resterà aperta fino al 24 novembre (dal martedì al venerdì 9,30-17,30, il sabato 9,30-12,30. Info: 0545 32828.

m.s.