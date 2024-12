Rossini e Zucchelli. Una lunga amicizia

A Casa Rossini a Lugo sabato mattina alle 10 sarà possibile partecipare a una visita guidata dedicata al rapporto di amicizia e collaborazione che legò Gioachino Rossini a Carlo Zucchelli. Cantante lirico bolognese, Zucchelli partecipò a numerose rappresentazioni rossiniane in qualità di voce di basso. In occasione della visita guidata sarà esposto il leggio su cui Gaetano Donizetti diresse lo Stabat Mater di Rossini all’archiginnasio di Bologna nel 1842 (Zucchelli partecipò come corista). Partecipazione gratuita.