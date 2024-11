Rossini Open, ’Istantanea’ con il performer Amaducci

Domani alle 20.30, alla Chiesa del Suffragio di Lugo (via della Libertà 1), andrà in scena la dodicesima tappa del festival itinerante ’Rossini Open’, con protagonista l’ensemble ’Istantanea’ diretto da Tommaso Ussardi.

L’ensemble ’Istantanea’ è formato da Elisa Prosperi (soprano), Alma Napolitano (violino), Pietro Fabris (viola), Enrico Mignani (violoncello), Michele Bondesan (contrabbasso), Gian Maria Matteucci (clarinetto), Michele Fontana (clarinetto e clarinetto basso).

Insieme all’ensemble si esibirà il performer ferrarese Andrea Amaducci (classe 1978), artista visivo e performer che ha esordito giovanissimo come ginnasta e si è formato sulla scena con il Teatro Nucleo di Ferrara. È membro di Collettivo Cinetico dal 2007 (anno della fondazione) e dal 2011 designer dell’etichetta Hell yeah Recordings.

Il concerto verrà inaugurato da un brano del 1997 di Salvatore Sciarrino su testi di Heine e Hölderlin, ’Due risvegli e il vento’, per soprano, due clarinetti, violino, viola e violoncello e si chiude con due pezzi dell’ungherese György Ligeti (1923-2006), ’Kalmár jött nagy madarakkal’ e ’Gyümölcs-fürt’. In mezzo, spiccano ’Frammento’ per clarinetto solo del compianto Armando Gentilucci (1939-1989) e ’Couloir du noir’ per violoncello solo della giovane compositrice Gioria Guriolo,.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita vivaticket. Il biglietto è acquistabile anche il giorno dello spettacolo, nel luogo dell’evento, da un’ora prima del concerto. Info e prenotazioni: 0545/299542 / biglietteria@teatrorossini.it /www.teatrorossini.it