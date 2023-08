Ruba spazzolini per 248 euro e si presenta alla cassa del supermercato solo con un barattolo di pelati: arrestata

Ravenna, 26 agosto 2023 – Venerdì mattina è stata arrestata una 38enne di origine romena domiciliata a Forlì e con vari precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei titolari di un supermercato: la donna aveva infatti sottratto 17 testine da spazzolino del valore di 248 euro ma alle casse aveva pagato solo un barattolo di pelati da 69 centesimi tentando poi di scappare.

Questa mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà e al pm di turno Angela Scorza, la 38enne ha ammesso dicendo che voleva metterli da parte e non rivenderli.

E precisando di avere tentato di scappare per paura e di essersi poi offerta di pagare. Per lei, dopo la convalida dell’arresto, è arrivato l’obbligo di firma in attesa del processo.