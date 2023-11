Sant’Agata sul Santerno, modifiche in piazza Umberto I

Da domani cambia la viabilità di piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno, dove saranno previste anche una zona pedonale e una nuova zona a disco orario.

La misura è temporanea - dovrebbe durare circa tre mesi - ed è necessaria per consentire l’installazione in piazza di un ampio prefabbricato di Poste Italiane che va a sostituire il camper presente di fronte al municipio (inadatto alla prosecuzione delle attività nei mesi invernali).

La zona pedonale insisterà solamente in una metà della piazza, nella quale oltre al prefabbricato delle poste (che già da solo imponeva la pedonalizzazione dell’area) si è colta l’occasione di posizionare anche il bibliohub fornito dall’Associazione italiana biblioteche per la continuità del servizio bibliotecario; nell’altra metà della piazza resteranno garantiti l’accessibilità e i parcheggi, disciplinati da disco orario. Anche i parcheggi di piazza Ercole I duca d’Este saranno disciplinati con il disco orario per garantire un maggiore ricambio. Resteranno immutati invece i numerosi parcheggi nelle adiacenti aree di largo Margherita di Savoia, piazza Mons. Ercole Rambelli e largo Caduti di Nassiriya.