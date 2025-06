"Sant’Agata, tutti i cantieri. Dal ponte alle elementari"

"Da una parte mi sembra che ne siano passati 5 di anni, non uno, da un’altra parte questo primo anno di amministrazione è volato".

Descrive così Riccardo Sabadini, sindaco di Sant’Agata sul Santerno, il suo primo anno di amministrazione dopo le elezioni vinte nel giugno del 2024. "Un anno di apprendistato – continua il sindaco davanti ai tanti cittadini che hanno accolto il suo invito a un’assemblea pubblica dove presentare cosa è stato fatto – perché eravamo novizi della macchina comunale e, sinceramente, speravo di essere molto più avanti con le opere di ricostruzione post alluvione. Ma abbiamo scoperto che quello che per un comune cittadino è normale, come chiedere un preventivo e affidare un lavoro, per le istituzioni pubbliche è un carico burocratico ineludibile". Nonostante tutto, però, il primo cittadino ha iniziato ad elencare tutti i cantieri che sono comunque partiti e che "riporteranno Sant’Agata sul Santerno a tornare pienamente attrattiva". Il primo è quello dello smantellamento del ponte ferroviario, i cui lavori sono nella fase di costruzione della piattaforma che dovrà ospitare la gigantesca gru che solleverà il ponte in metallo in un’unica soluzione. "Ciò dovrebbe accadere tra fine luglio e inizi agosto – ha confermato il sindaco –. Nei giorni di poco precedenti potremmo avere qualche disguido con il traffico per l’arrivo dei trasporti speciali che porteranno in loco i vari pezzi della gru". Tra le opere che hanno visto l’inizio lavori, Sabadini ha menzionato anche il palazzo comunale "il cui cronoprogramma prevede 10 mesi, ma che, per esperienza maturata quest’anno, sarei contento se fosse pronto a settembre 2026", stessa speranza per la demolizione, già avvenuta, e ricostruzione dell’asilo. Il 1 settembre 2025 è invece la deadline per avere i campi da calcio dello stadio. "Abbiamo più volte sottolineato a Sogesid questa nostra necessità - ha rimarcato il sindaco -, nella gara che hanno fatto hanno inserito una premialità per la ditta, che riceverà più soldi per ogni giorno di lavoro in meno rispetto alla fine lavori, speriamo che questo sia un incentivo per lavorare anche in agosto. Vigileremo sul cantiere per quel che possiamo".

Sempre a settembre dovrebbe essere pronta anche la biblioteca "i cui lavori prenderanno il via agli inizi di luglio e saranno eseguiti dagli alpini". Qui troveranno casa gli uffici comunali che al momento sono dislocati a Massa Lombarda e nelle scuole medie. "Di prossima partenza anche i lavori alla scuola elementare – ha ricordato il sindaco –, con un intervento che troverà fine, spero, per la fine del 2026". Tanti i cantieri già in essere e di prossima apertura, ma uno sguardo che va anche oltre. "Vorrei iniziare a programmare la Sant’Agata del futuro - ha concluso - siamo un comune attrattivo e dobbiamo fare in modo di essere intermediari affinché attività si insedino sul nostro territorio".

Matteo Bondi