Scadenza rendicontazione delle spese relative al Cis

Lunedì 30 settembre 2024 sarà l’ultimo giorno utile per la rendicontazione delle spese relative al Contributo di Immediato Sostegno (Cis) per l’alluvione di maggio 2023.

"Ad oggi – si legge nella nota dell’Unione Romagna Faentina – sono ancora in molti i cittadini a dover presentare la documentazione richiesta. Per tale ragione, si invitano coloro che devono ancora rendicontare a non aspettare gli ultimi giorni per ottemperare a tale impegno. Si ricorda che devono essere rendicontate tutte le spese sostenute anche se inferiori all’acconto dei 3.000 euro ricevuti. Qualora non si provveda alla rendicontazione delle spese, l’importo ricevuto a titolo di acconto dovrà essere restituito secondo le modalità che verranno comunicate dall’Unione della Romagna Faentina".

Continua la nota: "In caso di rendicontazione con importo inferiore all’acconto, si dovrà provvedere alla restituzione dell’importo non utilizzato secondo le modalità che verranno comunicate dall’Unione della Romagna Faentina. Il modulo B1 è un’autocertificazione e come tale deve essere compilato autonomamente dal cittadino che ha ottenuto il contributo Cis".

È possibile presentare l’istanza di rendicontazione: online tramite Spid/Cie/Cns accedendo dal sito dell’Unione della Romagna Faentina alla pagina dedicata ai contributi e rimborsi (Contributi e Rimborsi). La procedura è guidata ed è disponibile un brevissimo manuale di istruzione per procedere autonomamente (si invita ad utilizzare tale modalità

qualora in possesso di Spid/Cie/Cns); consegnando a mano il modulo B1 compilato e firmato in ogni sua parte presso lo Sportello del Servizio Emergenza sito in via XX Settembre n. 3 a Faenza (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; inviando a pec@cert.romagnafaentina.it il modulo B1 compilato e firmato in ogni sua parte.