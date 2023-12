Scontro tra treni a Faenza, a bordo del Frecciarossa anche l’ad di Rete ferroviaria italiana

Faenza, 12 dicembre 2023 – Anche l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio, a bordo del Frecciarossa che domenica sera si è scontrato contro il treno regionale Rock Pesaro-Bologna, sulla linea Bologna-Rimini.

La presenza, segnalata anche da diverse testate giornalistiche, è stata confermata da Rfi che però fa sapere come l’ad non abbia fatto sapere della propria presenza a Trenitalia, nel momento della collisione e nemmeno dopo. Questo esclude eventuali ruoli che l’ad possa avere avuto nella gestione dell’incidente, la cui ricostruzione è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Strisciuglio ha iniziato la sua carriera nel gruppo FS nel 2002, ricoprendo, nel tempo, incarichi manageriali di crescente rilievo. È ad dal maggio 2023.

I danni al Frecciarossa dopo la collisione a Faenza

Intanto, la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario e non si esclude che possano esserci degli indagati. I feriti, 17 in un primo momento, sono poi calati a 7: sei passeggeri e un macchinista che però non hanno riportato gravi traumi.

Riguardo la dinamica, c’è un una nota di Ferrovie dello Stato anticipa la possibile causa dell’accaduto: "Il Frecciarossa che precedeva un treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle cause della retrocessione sono in corso approfondimenti".

Lo scontro ha provocato molti disagi alla circolazione non solo sulla tratta Bologna-Rimini, ma fino in Abruzzo e con ritardi oltre i 120 minuti. Subito dopo l’impatto, inoltre, sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi, presi d’assalto dai viaggiatori, ma non hanno comunque risolto nell’immediato i problemi, che si sono ripercossi per tutta la giornata di ieri.