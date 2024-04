Scuola chiusa il 4 aprile a Ravenna, dopo l’incendio di martedì alle Don Minzoni un altro giorno di stop

Ravenna, 3 aprile 2024 – Scuola chiusa a Ravenna anche giovedì 4 aprile. Dopo l’incendio di martedì 2 aprile la scuola media ‘Don Minzoni’ di via Cicognani rimarrà chiusa anche domani per ripristinare la struttura lambita dalle fiamme.

"Per ciò che concerne l’incendio alla media Don Minzoni – si legge in un comunicato del Comune – si informa che la situazione è ampiamente sotto controllo e ci si sta impegnando al massimo per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni necessarie al normale svolgimento delle lezioni. Sono già partiti i controlli all’impianto elettrico, che si prevede di ultimare domani, giovedì 4 aprile. Gli ambienti sono stati e saranno ulteriormente ventilati; sono in corso pulizie approfondite dei locali e si stanno rimuovendo, operazione che continuerà anche domani, i materiali danneggiati. Per consentire tutte queste operazioni, l’attività didattica sarà sospesa anche nella giornata di domani, giovedì 4 aprile, quando verranno dati ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda venerdì 5”.

A lanciare l’allarme attorno alle 18.30 di martedì sono stati alcuni residenti che hanno visto fiamme e soprattutto fumo nero sprigionarsi verso l’alto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con due mezzi, sono intervenuti polizia locale e carabinieri per chiudere quel pezzo di strada e consentire così in tutta sicurezza il lavoro dei pompieri entrati nell’edificio con i respiratori. A scopo precauzionale è giunta anche un’ambulanza del 118.

Sul posto si sono radunati in breve diversi docenti oltre a genitori e ad alcuni studenti: la scuola era per fortuna chiusa (si trattava dell’ultimo giorno delle vacanze pasquali).

Ancora ignote le cause che hanno innescato il fuoco anche se, con molta probabilità, il rogo potrebbe essere stato innescato da una accatastamento di materiale plastico (tipo confezioni e bottigliette) nell’area esterna a ridosso delle aule. E’ così che le fiamme hanno probabilmente raggiunto anche l’interno del plesso. Il locale più segnato sembra essere stato quello delle lezioni di musica (la Don Minzoni ha una sezione dedicata).