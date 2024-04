Incendio alla Don Minzoni a Ravenna: danneggiate alcune aule

Ravenna, 2 aprile 2024 – A lanciare l’allarme attorno alle 18.30 sono stati alcuni residenti che hanno visto fiamme e soprattutto fumo nero sprigionarsi verso l’alto. Un incendio ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri la scuola media ’Don Minzoni’ di via Cicognani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con due mezzi, sono intervenuti polizia locale e carabinieri per chiudere quel pezzo di strada e consentire così in tutta sicurezza il lavoro dei pompieri entrati nell’edificio con i respiratori. A scopo precauzionale è giunta anche un’ambulanza del 118. Sul posto si sono radunati in breve diversi docenti oltre a genitori e ad alcuni studenti: la scuola era per fortuna chiusa (si trattava dell’ultimo giorno delle vacanze pasquali).

Secondo quanto emerso in prima battuta, il rogo si è innescato, per cause ancora al vaglio, da una accatastamento di materiale plastico (tipo confezioni e bottigliette) nell’area esterna a ridosso delle aule. A quel punto, presumibilmente attraverso il materiale di coibentazione, le fiamme hanno raggiunto anche l’interno del plesso. Il locale più segnato sembra essere stato quello delle lezioni di musica (la Don Minzoni ha una sezione dedicata): i danni sono in via di quantificazione.

Nella serata di ieri l’assessore comunale alla Scuola, Fabio Sbaraglia, ha riferito che i tecnici erano sul posto per valutare se chiudere la Don Minzoni almeno un giorno. Il problema - ha spiegato l’assessore - sta nel fumo che ha invaso i locali. La decisione di chiudere appariva in quel momento molto vicina, con valutazione delle relative modalità: un’ordinanza del sindaco o tramite semplici comunicazioni alle famiglie. Il tam tam delle chat dei genitori ha anticipato l’ufficialità: già verso le 20.30 la chiusura era data per certa.

In serata, poi, è arrivato il comunicato del Comune con la conferma: “In merito all’incendio verificatosi nell’area della scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 2, si informa che tecnici comunali e dirigente scolastica sono sul posto, dove stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Al momento la strada è chiusa e sono in corso tutte le operazioni necessarie allo spegnimento e alla messa in sicurezza. Solo una volta che queste saranno terminate, i Vigili del Fuoco potranno fare una prima valutazione sull'origine dell'incendio. In ogni caso si può già anticipare che nella giornata di domani, mercoledì 3 aprile, l’attività didattica sarà sospesa”.