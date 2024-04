Scontro tra auto e moto, un 50enne di Cesenatico al Bufalini

Una domenica da dimenticare sull’Adriatica nel territorio comunale di Lugo, dove nel giro di poche ore sono avvenuti tre incidenti, due dei quali senza grosse conseguenze. Il terzo invece, in serata, si è concluso col trasporto di un motociclista in elicottero al Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 verso il chilometro 122, tra Villa Pianta e il ponte della Bastia. Secondo una prima ricostruzione, nell’effettuare una svolta a sinistra una ragazza alla guida di una Nissan Micra che procedeva in direzione Ferrara si è scontrata contro la moto. Il conducente del mezzo a due ruote, una Bmw r1200 gs, è un 50enne di Cesenatico. L’uomo è finito a terra ed è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena con numerosi traumi, ma cosciente. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia locale.

Ieri sera, complice il rientro dal ponte del 25 aprile, si è creata una coda di oltre 2 chilometri a causa dell’incidente.

lu.sca.