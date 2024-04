Rogo nella notte, brucia la palestra: "La struttura adesso è inagibile"

È stata transennata per impedire l’accesso, l’area della palestra della scuola secondaria di primo grado di Tresigallo, dopo l’incendio che si è sviluppato nella serata di sabato scorso all’interno della struttura. Il fatto è accaduto attorno alle 23.30 e tra i primi ad accorgersi del fumo che proveniva dall’edificio è stato un carabiniere fuori servizio che, uscito dalla messa, ha notato il fumo e ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze di soccorso. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, che si sono immediatamente messi al lavoro con l’ausilio delle autopompe, e pattuglie dei carabinieri che hanno verificato che le attività si svolgessero in piena sicurezza. A seguire le operazioni era presente il vice sindaco Maurizio Barbirati. Il lavoro dei vigili del fuoco ha richiesto diverso tempo: nelle prime ore del mattino seguente, giorno di Pasqua, le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza. Nella mattinata di domenica è stato effettuato un primo sopralluogo presso la palestra, cui hanno preso parte il sindaco Laura Perelli, il vice sindaco Barbirati e i responsabili dell’Ufficio Tecnico presso l’edificio, attualmente inagibile. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere stato originato da un corto circuito. Come detto, la palestra è stata transennata dal personale comunale per impedire che qualcuno possa accedervi. È stato altresì effettuato un controllo presso la vicina scuola media che, fortunatamente, non ha riportato alcun danno, considerando anche il fatto che i due edifici sono vicini. Dalla mattinata odierna comincerà per la conta dei danni: una volta acquisito il verbale stilato dai vigili del fuoco e verificato l’interno della palestra, si avrà un quadro più chiaro per poter studiare il percorso di recupero della funzionalità dell’impianto. "Come Amministrazione comunale – dicono il sindaco Laura Perelli e il vice sindaco Maurizio Barbirati – desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che sono tempestivamente intervenute per fronteggiare la situazione di emergenza con grande impegno e professionalità. Già da martedì (oggi, ndr.) saremo impegnati nella conta dei danni sulla struttura che ci consentiranno di elaborare l’iter per provvedere al ripristino dell’impianto".