Rogo nella notte alla Lloyd. A fuoco parte del cantiere

Un vasto incendio si è improvvisamente sviluppato nella notte di Pasqua all’interno della nuova area Spa del Club David Lloyd di Modena, coinvolgendo parte di un cantiere. Fortunatamente non vi era nessuno all’interno e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha fatto si che le fiamme non si propagassero ulteriormente, evitando quindi danni importanti alla struttura. Era circa l’una e mezza di domenica notte quando l’impianto di allarme antincendio è scattato. I vigili del fuoco sono accorsi da Modena e da Sassuolo con tre automezzi per affrontare le fiamme che si erano sprigionate all’interno della palestra, situata in stradello S.Marone. Il rogo si è sviluppato nella sauna, in una zona di cantiere (la parte Spa non è aperta al pubblico, essendo attualmente in costruzione) e sono state necessarie alcune ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per accertarsi che non non ci fossero focolai residui negli impianti coinvolti. Grazie al pronto intervento delle squadre accorse sul posto, il resto dell’attività è stata preservata dagli effetti dell’incendio. Dunque nessuna parte della struttura è stata dichiarata inagibile e, dopo la messa in sicurezza, il cantiere potrà proseguire. Fortunatamente non erano presenti persone al momento dell’incendio. Dario Milanin, General Manager David Lloyd Modena, intervenendo su quanto accaduto domenica notte nella struttura sottolinea che: "al momento del rogo il Club era vuoto in quanto chiuso e l’incendio è stato prontamente spento".