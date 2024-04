Si schianta con la moto contro un’auto: grave motociclista 50enne

Villa Pianta di Alfonsine (Ravenna), 28 aprile 2024 - E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista 50enne di Cesenatico che nel tardo pomeriggio di oggi, lungo il tratto della statale 16 ‘Adriatica’(via Reale) compreso tra Villa Pianta di Alfonsine e il Ponte della Bastia, è venuto collisione con un’auto condotta da una ragazza.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18.30, ora in cui la donna, che era al volante di una Nissan ‘Micra’, stava percorrendo la statale con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. Poco prima del chilometro 122, nell’effettuare una svolta a sinistra per immettersi in una strada sterrata che dalla via Reale conduce a via Canale Buonacquisto, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, è venuta a collisione con una moto Bmw ‘R1200 GS’ condotta dal 50enne, il quale procedeva in direzione opposta, ossia da Ferrara verso Ravenna.

In seguito al violento impatto il centauro è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra, mentre l’auto è finita fuori strada, arrestando la sua corsa a ridosso della spalletta di un ponticello.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ (atterrato sulla statale) ed il personale della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza il motociclista, rimasto cosciente, è stato caricato con un codice di massima gravità sul velivolo, poi decollato per il nosocomio cesenate.

Illesa invece l’automobilista. In poche decine di minuti, in particolare in direzione nord, si è formata una lunghissima colonna di veicoli. Quello del tardo pomeriggio è stato il terzo incidente (i primi due senza gravi conseguenze per le persone coinvolte) verificatosi oggi lungo il tratto della statale 16 compreso tra Villa Pianta e il Ponte della Bastia.