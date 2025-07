Sicurezza in mare, terra e cielo. Riconoscimento alla Wamblee

L’azienda faentina Wamblee tra le 100 imprese della campagna ‘Artigianato, futuro del made in Italy’, iniziativa promossa da Confartigianato, CNA e Casartigiani con Fondazione Symbola, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La realtà faentina, fondata nel 2004, sviluppa soluzioni elettroniche all’avanguardia per la sicurezza, la localizzazione e il soccorso in ambito marittimo, aereo e terrestre. E in oltre vent’anni è diventata un punto di riferimento internazionale nel settore dei dispositivi di emergenza e comunicazione satellitare. I suoi prodotti sono utilizzati da forze di soccorso, armatori, piloti, enti pubblici e privati in tutto il mondo. Wamblee è stata scelta per l’eccellenza delle sue tecnologie applicate alla sicurezza, alla ricerca e al soccorso: dispositivi elettronici ad alta innovazione capaci di salvare vite umane in mare, in volo e in ambienti estremi. Un sapere tecnico evoluto, unito a una visione etica e sostenibile dell’impresa, che affonda le radici nella tradizione artigiana italiana e guarda al futuro con determinazione e competenza. "Essere tra le 100 storie d’impresa selezionate da Symbola e dalle associazioni dell’artigianato nazionale – dichiarano da Wamblee – è per noi motivo di orgoglio. È il riconoscimento del lavoro, della passione e della continua ricerca che portiamo avanti per coniugare innovazione tecnologica e impatto sociale positivo". La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nello storico teatro scientifico Bibiena di Mantova, in occasione del XXIII Seminario Estivo della Fondazione Symbola.